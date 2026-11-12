Глава Следственнго комитета Бастрыкин взял на контроль ситуацию с домом без лифта в Орле

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с многоквартирным домом на улице Покровской в Орле. Сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Орловской области Александру Полшакову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, а также о принимаемых мерах к защите прав жильцов. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Поводом стала информация в социальной сети о нарушении прав жильцов. На протяжении месяца в девятиэтажном здании 1985 года постройки не работает лифтовое оборудование. Жильцы, среди которых есть инвалид, вынуждены пользоваться лестницей.

Женщина с тяжелым заболеванием, передвигающаяся на инвалидной коляске, не имеет возможности самостоятельно покинуть жилое помещение. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. В СУ СК России по Орловской области организована процессуальная проверка.