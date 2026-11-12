На орловских дорогах стало меньше аварий

Фото: архив Управления Госавтоинспекции Орловской области

За десять месяцев 2026 года аварийность на дорогах Орловской области снизилась на 24%. Данные озвучили на круглом столе «Безопасность на дорогах: от статистики к реальным решениям» в региональной администрации.

Член комиссии Общественной палаты РФ Сергей Мальфанов отметил, что за каждой цифрой сводки стоят человеческие жизни, поэтому общественный контроль должен работать на опережение. По его словам, сократить число аварий помогли улучшение дорожной инфраструктуры и современные светофорные системы со звуковым сигналом для людей с проблемами зрения.

В обсуждении участвовали представители ГИБДД, прокуратуры, областного суда, аппарата уполномоченных по правам человека и ребенка, региональной и законодательной власти. Речь шла о причинах ДТП, повышении культуры вождения и профилактике происшествий. По итогам сессии выработали рекомендации, которые комиссия направит в оперштаб и будет держать на общественном контроле.