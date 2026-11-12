Орловская область присоединилась к Неделе качества

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловская область включилась во всероссийскую Неделю качества, которая идет с 9 по 15 ноября. Ключевой день акции — 12 ноября. В этом году ее проводят под девизом «Россия — страна со Знаком качества», а главная задача — показать жителям достижения местных производителей и научить их выбирать достойные товары. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В магазинах и точках общественного питания региона появились специальные зоны с продукцией орловских предприятий. Там покупатели могут изучить ассортимент, попробовать новинки и получить консультацию от представителей производителей. В торговых сетях Орла также работают «Полки Качества» с товарами, отмеченными российским Знаком качества.

С 12 по 14 ноября в областном центре пройдут дегустации орловских хлебобулочных и кондитерских изделий, молочной продукции, мясных деликатесов и напитков. Параллельно в школах, колледжах и вузах Орла идут «Уроки качества», а для учащихся организуют экскурсии на предприятия, где показывают производственные процессы и систему контроля качества.

Всю неделю на торговых площадках города работают ярмарки. Орловцы могут купить продукцию местных производителей, поучаствовать в дегустациях и мастер-классах.