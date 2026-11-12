Орловцам помогают в школах сахарного диабета

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В медицинских организациях Орловской области работают школы сахарного диабета. На занятиях пациенты получают полезную информацию о заболевании, учатся контролировать свое состояние и узнают, как снизить риск развития осложнений. Об этом напомнили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Очередное занятие пройдет 16 ноября в главном корпусе поликлиники № 3 Орла. Посетителям нужно подняться на четвертый этаж в актовый зал, начало в 12:30.

Одна из таких школ работает в поликлинике № 3. На предыдущей встрече 2 ноября врач-эндокринолог Лилия Королева рассказала о питании и физической активности при сахарном диабете второго типа, самоконтроле, профилактике осложнений и действиях при опасных состояниях. Вместе с медицинским психологом Татьяной Мироновой участники обсудили, как справляться с тревогой после постановки диагноза и адаптироваться к изменениям в повседневной жизни. Узнать, где и когда проходят занятия, можно у своего лечащего врача.