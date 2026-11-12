Орловцы написали Большой этнографический диктант

Фото: департамент внутренней политики и развития местного самоуправления

Проверить, насколько хорошо они знают культуру и традиции соседей по стране, в Орловский государственный институт культуры пришли 170 человек. Здесь развернулась одна из площадок Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», приуроченной к Году единства народов России.

Участникам предстояло ответить на 30 вопросов о многообразии культур России, ее истории, традициях и национальном наследии. Организатором площадки выступил региональный Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления. Институт культуры принимал участников диктанта второй год подряд: именно здесь бережно сохраняют и популяризируют культурное наследие народов России.

Написать диктант пришли сотрудники различных организаций, студенты, представители национальных и общественных объединений, а также регионального отделения Ассамблеи народов России. Особым продолжением мероприятия стала концертная программа, подготовленная студентами института культуры: участники познакомились с богатством национального творчества через танцевальные и музыкальные номера, песни и танцы народов России.