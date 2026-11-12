В Орле назовут лучших спортсменов года

Орловских атлетов наградят в комплексе «Победа» Фото: Елена Зябкина.

17 декабря в Орле состоится «Спортивный бал — 2026». Чествование лучших спортсменов и тренеров по итогам выступлений на соревнованиях всероссийского и международного уровня пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «Победа». Мероприятие посвящено Году единства народов России, начало торжественной церемонии в 18:00.

В этом году лучших назовут сразу в 22 номинациях. Каждая из них отражает важный вклад в развитие спорта: от ярких побед до системной работы и популяризации здорового образа жизни.

К награждению допускаются организации, муниципальные образования, спортивные федерации, учителя физической культуры, ветераны спорта, тренеры, а также спортсмены, участвующие в официальных соревнованиях и включенные в Единый календарный план Минспорта России на 2026 год. Сведения о кандидатах принимают в Центре по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий, а также на электронную почту competition-2019@yandex.ru с пометкой «Спортивный бал 2026» и указанием номинации в срок до 1 декабря 2026 года.