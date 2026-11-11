В Орле высадили 23 липы на Московском шоссе

Фото: администрация Орла

В областном центре продолжается осенняя компенсационная высадка деревьев. Сегодня женская бригада «Спецавтобазы» высадила 23 липы на Московском шоссе в Северном районе. Новые деревья восполняют зеленые насаждения на участках, где ранее проводилась вырубка, как утверждаают в администрации Орла, в связи с аварийным состоянием деревьев.

Накануне озеленители высадили десять лип на улице Полесской, вблизи дома № 53. Еще девять лип и семь кленов появились возле памятника И. С. Тургеневу. Также работы по озеленению провели в сквере Семьи и на аллее Клавдии Наумовой, а в парке Победы заменили сухие деревья на новые. Впереди – посадка деревьев на улице Рощинской.

Озеленители отмечают, что при посадке уделяют особое внимание уходу за саженцами. Обязательное условие – полив деревьев перед посадкой, это помогает создать необходимые условия для их дальнейшего роста. Всего этой осенью в Орле появится более 900 новых деревьев: лип, рябин и остролистных кленов. Работы по озеленению будут продолжены вплоть до наступления устойчивых морозов.