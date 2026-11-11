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НовостиОбщество11 ноября 2026 13:18

В Орловской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Орловцам напомнили о бесплатной вакцинации от гриппа
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

За прошедшую неделю в Орловской области зарегистрировано около 2,7 тысячи случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил 40,29 на 10 тысяч населения, что на 5,15% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет в возрастной структуре заболевших составила 52,2%. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора Орловской области.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов продолжаются SARS-CoV-2 и вирусы негриппозной этиологии – риновирусы и бокавирусы, отмечены находки вируса гриппа А.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений остается вакцинация. На территории области продолжается прививочная кампания: бесплатную прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, учебы или работы. На текущий период в Орловской области привито более 178 тысяч человек, что составляет 25,8% от численности населения региона.