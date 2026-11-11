В Орле открыли творческую мастерскую «Матрешка» на деньги с забега «ПОБЕРЕГУ»

Фото: Орловский социальный кластер

В Орле открыли творческую мастерскую «Матрешка». Пространство появилось благодаря средствам, собранным участниками благотворительного забега «ПОБЕРЕГУ». Мастерская расположена на территории Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Орловской области по социальной политике Алексей Берестов, попечитель Орловского социального кластера Валерия Клычкова и директор реабилитационного центра Елена Никитина.

По словам организаторов, здесь каждый найдет что-то важное для себя: дети – игры, творчество, развитие и новых друзей, родители – возможность восстановить внутренние силы и найти единомышленников. Помещение будет легко трансформироваться под разные задачи: от тихой сенсорной комнаты до шумных инклюзивных праздников.

Кроме того, открытие мастерской совпало с другой важной датой – 10 ноября Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями отметил свое 15-летие.