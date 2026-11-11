Орловский кампус обеспечат водой до конца года

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Строящийся в Орле межвузовский кампус планируют обеспечить водоснабжением до конца 2026 года. О ходе строительства сетей сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Для водоснабжения объектов кампуса за счет средств областного бюджета продолжается строительство водопроводных сетей в районе Наугорского шоссе. Контракт предусматривает два этапа. Первый — кольцевая сеть от улицы Цветаева по улицам Героев Пожарных, Картукова, Скворцова и Наугорскому шоссе, здесь укладка труб уже завершена, идет благоустройство территории и компенсационная высадка деревьев. Второй этап охватывает сети от улицы Скворцова по Наугорскому шоссе, улицам Сурнева, Генерала Горбатова, Донецкой и Луганскому переулку.

Общая протяженность сетей — 6,6 км: 2,6 км на первом этапе и 4 км на втором. По данным Росстройконтроля, строительная готовность объекта составляет 88%. На втором этапе ведется разработка грунта, прокладка трубопроводов и обратная засыпка, проложено более 75% труб. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.