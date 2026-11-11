Орловским школьникам рассказали о пользе и вреде нейросетей

Фото: школа №53

В школе № 53 Орла прошел открытый урок «Польза и вред цифрового помощника». Занятие для учеников 11-го класса провел руководитель Департамента информационных технологий Орловской области Андрей Артемов. Старшеклассники обсудили, как нейросеть может стать помощником в учебе, не попадая в ловушку ее ошибок.

Ребята познакомились с возможностями искусственного интеллекта и разобрали, как цифровые помощники облегчают повседневные задачи. Особое внимание уделили рискам чрезмерного доверия к нейросетям. Школьники выяснили, чем искусственный интеллект отличается от человека и почему важно сохранять критическое мышление, как правильно формулировать запросы для полезных ответов и почему нейросети могут ошибаться, выдавая недостоверную информацию за факт.

Андрей Артемов подчеркнул, что использование искусственного интеллекта должно сопровождаться пониманием его роли, возможностей и ограничений. Урок прошел в рамках образовательного проекта «Цифровой ликбез», направленного на повышение цифровой грамотности.