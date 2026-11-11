В Орле пройдет международный фестиваль «Созвездие Орла»

Фото: ОГИИК

В Орле с 27 по 29 ноября состоится XVI Международный конкурс-фестиваль современного искусства «Созвездие Орла». Инициатором выступил Орловский государственный институт культуры, поддержку оказали региональное отделение Союза театральных деятелей и областное отделение Российского творческого Союза работников культуры. Конкурсные выступления развернутся на базе Центра креативных индустрий.

Свои таланты на фестивале покажут более тысячи участников из ЛНР, Беларуси и России — Москвы, Санкт-Петербурга, Курской, Тульской, Белгородской, Брянской и Калужской областей. Профессиональное жюри оценит свыше двухсот номеров в пяти номинациях: современная эстрадная хореография, эстрадный вокал, театры эстрады, художественное слово на эстраде и театры моды.

Театрализованное открытие фестиваля состоится 27 ноября в 10:00 в концертном зале Орловского государственного института культуры. Гала-концерт пройдет 29 ноября в 16:00 там же.