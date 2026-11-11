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НовостиОбщество11 ноября 2026 7:12

В Орловской области более тысячи человек подтвердили периоды ухода за нетрудоспособными

Новый порядок учета стажа заработает на Орловщине с 2027 года
Елена Зябкина
Фото: Алексей Булатов/архив "КП"

Фото: Алексей Булатов/архив "КП"

Более 1,1 тысячи жителей Орловской области в 2026 году подтвердили период ухода за нетрудоспособными гражданами. С начала года 1154 орловца оформили такие периоды для зачета в страховой стаж. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Орловской области.

Со следующего года в регионе заработает новый порядок учета в страховой стаж периода ухода за инвалидами 1 группы, а также лицами старше 80 лет. Заявление нужно будет подать сразу, как только начался уход, а не дожидаясь его окончания, как сегодня, а каждые 12 месяцев потребуется подтверждать продолжение ухода на следующий период. Обязательным условием станет письменное согласие нетрудоспособного гражданина, который в любое время сможет отказаться от ухода.

До конца 2027 года действуют прежние правила, когда подтвердить уход можно за любой прошедший период. Чтобы засчитать эти периоды для назначения пенсии, необходимо подать заявление. Начиная с 2028 года подтвердить уход, осуществлявшийся в 2026 году и ранее, будет невозможно. Ухаживать может каждый трудоспособный человек старше 14 лет, но для зачета периода в стаж у него должен быть хотя бы один день работы до или после ухода. За год ухода начисляется 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициентов.