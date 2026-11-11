В Орловской области нарастили железнодорожную погрузку на 26,5%

Фото: Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

В январе–октябре 2026 года на железной дороге в Орловской области в вагоны и контейнеры погружено более миллиона тонн грузов. Это на 26,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Московская железная дорога.

Основной прирост обеспечило зерно: его отправили 531,5 тыс. тонн, что на 82,9% больше прошлогоднего уровня. Также значительно выросла погрузка лома черных металлов — 84,7 тысяч тонн с прибавкой 32,3%, жмыхов — 64,5 тысяч тонн с ростом 45,9% и продуктов перемола, которых отправили в 2,1 раза больше. Среди других грузов — строительные материалы, сахар, черные металлы, лес и метизы.

Всего в октябре орловские железнодорожники погрузили 170 тысяч тонн грузов, что на 15,7% больше, чем за тот же период 2025 года.