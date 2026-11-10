Студенты из Орла помогли восстановить прифронтовые регионы

Фото: департамент образования Орловской области

С гуманитарной миссией в Луганске и Курске с 20 по 31 октября побывали студенты Орловского техникума агробизнеса и сервиса, члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия Мельникова, Артемий Тюрин, Алина Гусева, Эльвира Жукова, Сергей Платошин, Глеб Кожухов и Артем Суслов.

Юные орловцы разбирали завалы после атак беспилотников, возвращали тепло в дома, ремонтировали окна и помогали мирным жителям. Для ребят это привычное дело: такую работу предполагает их специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях». В Курске они также трудились на вещевом и продовольственном складе, опиливали деревья, убирали улицы от мусора и помогали нуждающимся.

Вместе с соратниками студенты отработали 90 заявок по закрытию теплового контура, починили 550 оконных проемов и очистили от обломков и строительного мусора 14 500 кв. метров территории. Выезд для орловских волонтеров-спасателей не первый: с 2023 года они участвовали в ликвидации чрезвычайной ситуации в Анапе, гуманитарных миссиях в Курске, Ростове-на-Дону и Донецке и не раз приходили на помощь людям, попавшим в беду.