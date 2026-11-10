Орловский губернатор поздравил полицейских с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Управлении МВД России по Орловской области прошло торжественное мероприятие ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Участие в нем приняли губернатор Андрей Клычков, руководители региональной власти, правоохранительных органов и силовых структур, представители духовенства и муниципалитетов.

Глава региона отметил эффективность работы органов внутренних дел. По его словам, стабильной остается общественно-политическая ситуация в регионе, а благодаря усилиям полицейских обеспечено безопасное проведение единого дня голосования. За девять месяцев число преступлений снизилось на 19%, раскрываемость выросла на 10%, держится под контролем миграционная ситуация. Губернатор подчеркнул роль Орловского юридического института МВД в воспитании кадров и отметил заслуги орловских полицейских при выполнении задач в Северо-Кавказском регионе и новых субъектах РФ.

Сотрудникам УМВД и ветеранам службы вручили Почетные грамоты и Благодарности губернатора, награды областного Совета, администрации Орла и городского Совета, Орловской митрополии и ведомственные награды. Мероприятие завершилось праздничным концертом творческих коллективов Орла.