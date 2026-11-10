Орловский должник погасил алименты на дочь после 30 часов работ

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Житель поселка Долгое долгое время не перечислял деньги на содержание 10-летней дочери. По решению суда мужчина должен был отдавать четверть заработка, но от обязанностей уклонялся, и долг превысил сто тысяч рублей. Работу с ним вели приставы Должанского и Колпнянского районов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

Когда уговоры не подействовали, в отношении орловца составили протокол за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил ему 30 часов обязательных работ.

Отбыв наказание, мужчина пересмотрел взгляды на отцовство. Он быстро нашел деньги и полностью закрыл задолженность перед дочерью. В надзорном ведомстве напомнили: отказ от содержания собственных детей не остается безнаказанным и грозит как административной, так и уголовной ответственностью.