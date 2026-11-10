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НовостиПроисшествия10 ноября 2026 11:48

Орловчанка получила семь лет за убийство знакомого

Жительницу Заводского района осудили за расправу
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Жительница Заводского района Орла признана виновной в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Преступление орловчанка совершила незадолго до Нового года. Женщина 21 декабря 2025 года пришла в гости к своему знакомому в квартиру в доме на улице Бульвар Молодежи в Орле. Между ней и ее приятелем возник конфликт. Во время ссоры орловчанка избила хозяина квартиры руками и тростью, а кроме того, нанесла ножевые ранения. От полученных травм мужчина вскоре умер.

Приговором суда орловчанке назначено наказание в виде лишения свободы в срок на семь лет. Отбывать свой срок она будет в колонии общего режима. Кроме того, осужденная женщина будет ограничена в свободе на год.