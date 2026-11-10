Орловцы заплатят 1,4 млрд рублей НДФЛ по вкладам

Фото: Нина Соколова

В 2026 году жителям Орловской области начислено 1,4 млрд рублей НДФЛ по процентным доходам. Это в 2,5 раза, или на 1 млрд рублей, больше, чем в прошлом году. Суммы налога на доходы физических лиц вместе с имущественными налогами включены в сводные налоговые уведомления, исполнить их необходимо не позднее 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

Для налогообложения учитывается процентный доход по вкладам и остаткам на счетах в российских банках, полученный как налоговыми резидентами, так и нерезидентами. По вкладам в иностранных банках облагается доход налоговых резидентов. Декларировать процентный доход по вкладам в российских банках не обязательно: налог исчисляется налоговым органом на основании информации от кредитных организаций по окончании года.

Налоговая база определяется как разница между суммой полученных за год процентов по всем вкладам и необлагаемым лимитом — произведением 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России. Не берутся в расчет проценты по вкладам со ставкой не более 1% годовых и по счетам эскроу. Ставка НДФЛ для резидентов составляет 13%, если сумма доходов не более 2,4 млн рублей, к сумме превышения применяется 15%. Для нерезидентов ставка также составляет 15%.