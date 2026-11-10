Орел начали украшать к Новому году

Фото: администрация Орла

На площади Ленина в Орле стартовали работы по праздничному оформлению города. Здесь устанавливают световые конструкции, новогоднюю елку и ярмарочные домики. Главным украшением площади традиционно станет 22-метровая лесная красавица с шатром диаметром 40 метров. Всего в Орле установят семь новогодних елок – вблизи объектов культуры и досуга во всех районах областной столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

На площади Ленина монтируют 22 ярмарочных домика. Каждый украсят лапником, гирляндами и другими новогодними элементами. На сборку одного домика уходит около пяти часов. Работа требует времени, аккуратности и подходящей погоды. Новогодняя ярмарка откроется 4 декабря.

Еще одной праздничной традицией станет Аллея новогодних елей на Ленинском мосту. В этом году она вновь украсит город в рамках проекта «Новогодняя аллея предпринимателей», реализуемого при поддержке Торгово-промышленной палаты Орловской области. Все работы по новогоднему оформлению планируют завершить в декабре.