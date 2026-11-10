Орловцы завоевали семь медалей на соревнованиях по ориентированию

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Состязания по спортивному ориентированию проходили в Ставрополе и собрали 580 спортсменов из более чем 38 регионов страны. Четыре дня напряженной борьбы выявили сильнейших на разных дистанциях. Об этом сообщили в Центре по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Представители Орловской области показали высокий уровень подготовки и завоевали одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

Анастасия Лобанова взяла серебро и три бронзы. Анастасия Соболева стала обладательницей двух бронзовых наград. Еще одну бронзу завоевал Егор Ерохин.