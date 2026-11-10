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НовостиСпорт10 ноября 2026 7:27

Орловцы завоевали семь медалей на соревнованиях по ориентированию

Орловские спортсмены отличились в Ставрополе
Елена Зябкина
Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Фото: Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий

Состязания по спортивному ориентированию проходили в Ставрополе и собрали 580 спортсменов из более чем 38 регионов страны. Четыре дня напряженной борьбы выявили сильнейших на разных дистанциях. Об этом сообщили в Центре по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий.

Представители Орловской области показали высокий уровень подготовки и завоевали одну серебряную и шесть бронзовых медалей.

Анастасия Лобанова взяла серебро и три бронзы. Анастасия Соболева стала обладательницей двух бронзовых наград. Еще одну бронзу завоевал Егор Ерохин.