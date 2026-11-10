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НовостиПолитика10 ноября 2026 6:41

В Орловской области сбили пять украинских беспилотников

БПЛА над Орловщиной сбили прошедшей ночью
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловской области дежурными средствами противовоздушной обороны России были сбиты пять вражеских беспилотников. Такой информацией поделился губернатор Андрей Клычков.

Глава региона уточнил, что при попытке атаки ВСУ никто не пострадал. Кроме того, не повреждена инфраструктура региона. В настоящее время на месте происшествия продолжается работа сотрудников МЧС России и правоохранительных органов.

Всего за ночь над территорией России, по данным Министерства обороны, ПВО перехватили 155 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбивали над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Крым.