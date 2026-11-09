Орловские страхователи могут сэкономить на штрафах

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Орловцам напомнили о возможности уплаты финансовых санкций за нарушение законодательства об индивидуальном учете в размере половины от начисленной суммы. Об этом собщает пресс-служба Отделение СФР по Орловской области.

Чтобы воспользоваться скидкой, страхователь должен перечислить денежные средства в течение 10 календарных дней со дня получения требования об уплате финансовых санкций. При соблюдении этого условия санкции можно уплатить в размере половины суммы, указанной в требовании.

Скидка применяется только при добровольной оплате в указанный срок. При принудительном взыскании через суд право на скидку утрачивается. Орловским страхователям рекомендуют не упускать возможности сэкономить и при получении требования об уплате финансовых санкций незамедлительно производить оплату.