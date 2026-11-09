Орловские выпускники сдали ЕГЭ лучше среднего по России

Фото: департамент образования Орловской области

Средний тестовый балл ЕГЭ по всем учебным предметам в Орловской области выше, чем в среднем по России. Об этом шла речь на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что в школах области увеличена доля стобалльных работ, а семь орловских выпускников стали мультистобалльниками. По его словам, результаты экзамена свидетельствуют о достаточно высоком качестве образования. Благодаря успешной сдаче ЕГЭ на бюджетные места в вузы поступило 77% выпускников, при этом свыше половины из них продолжают обучение в орловских вузах. Всего в высшие учебные заведения поступили 84,5% выпускников, часть продолжила обучение в профессиональных образовательных организациях.

Из приоритетных предметов по выбору на первое место вышла математика профильного уровня, обогнав обществознание, третье место традиционно занимает биология. Показатель доли выбравших ЕГЭ по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике в регионе уже составляет 34,8% при целевых 35% к 2030 году. В этом году 43 участника ЕГЭ набрали 100 баллов по одному из предметов, шесть выпускников – по двум, а одна выпускница – по трем. Экзамены прошли без организационных сбоев.