Доходы Орловской области выросли до 42,5 млрд рублей

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По итогам девяти месяцев 2026 года доходы областного бюджета исполнены в объеме 42,5 млрд рублей, что на 1,7% выше уровня аналогичного периода 2025 года. Об этом шла речь на заседании регионального правительства.

В том числе 28,3 млрд рублей составили налоговые и неналоговые доходы с приростом на 828,7 млн рублей, 14,2 млрд рублей – безвозмездные поступления. Основными источниками остаются налог на доходы физических лиц – 11,1 млрд рублей, налог на прибыль организаций – 5,3 млрд, акцизы на нефтепродукты – 4,2 млрд и налог по упрощенной системе налогообложения – 2,8 млрд рублей.

Расходы областного бюджета составили 44,9 млрд рублей, что на 4,8% превышает показатель прошлого года. Деньги в первую очередь направляли на заработную плату работников бюджетной сферы – 9,2 млрд рублей, социальные выплаты – 6,4 млрд, платежи за неработающее население в фонд обязательного медицинского страхования – 3,1 млрд и трансферты муниципалитетам – 11,7 млрд рублей.

На реализацию национальных проектов за девять месяцев направлено 4,9 млрд рублей. Губернатор Андрей Клычков поручил обеспечить полное и своевременное освоение федеральных средств. С 1 января 2026 года объем государственного долга снизился на 2,2 млрд рублей.