В Орле почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле состоялась церемония возложения цветов к мемориалу у здания УМВД России по Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Цветы к мемориалу возложили орловские власти, руководители и сотрудники УМВД России по Орловской области, Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова и Управления Росгвардии по Орловской области, представители органов власти и духовенства.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что благодарность орловским полицейским, которые до конца остались верны долгу, не ослабевает с годами. По его словам, горько осознавать, что время пополняет список героев, павших в борьбе с преступностью, но молодежь достойно перенимает традиции патриотизма, заложенные старшим поколением. Он подчеркнул, что имена героев увековечены в сердцах людей, и выразил уверенность, что Орловщина под надежной защитой.