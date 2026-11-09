В Орловской области в ДТП пострадали три человека

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 8 ноября 31-летняя женщина-водитель «Рено Меган» ехала по трассе «Болхов-Мценск-Новосиль» со стороны Мценска в направлении Новосиля. Около семи часов утра в районе 56 километра водитель иномарки выехала на встречную полосу и столкнулась с «Киа Селтос» под управлением 59-летней женщины-водителя.

В аварии пострадали три человека. Водитель и 52-летняя пассажирка «Киа Селтос» с травмами были госпитализированы в медучреждение. Уже после происшествия за медицинской помощью самостоятельно обратилась водитель «Рено». Женщину осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадали три человека.