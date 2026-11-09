Орловские школы получат обновленные учебники музыки и ИЗО

Фото: департамент образования Орловской области

Орловские школьники будут учиться по обновленным учебникам музыки и изобразительного искусства. Об этом было объявлено на Всероссийском форуме учителей музыки и изобразительного искусства в Москве. От Орловской области в работе форума приняли участие старший методист отдела технологии Евгения Тихонова и методист регионального модельного центра Института развития образования Елена Пелепейченко.

На форуме представили обновленную концепцию преподавания музыки и ИЗО, согласно которой творческие предметы перестают быть второстепенными и становятся фундаментом для формирования гармонично развитой личности. Запланировано внедрение новых учебников к 2028 году. В них предусмотрен единый перечень обязательных произведений музыки и живописи, синхронизация с «ДНК России» с 2027 года, единые модули по музыке, включая обязательное «Хоровое пение» и «Музыкальную грамотность», а также тесная связь ИЗО и музыки с историей, литературой и краеведением.

Приоритет будет отдаваться активным формам – пению, музицированию, созданию своих проектов – над пассивным слушанием. Предусмотрены развитие критического мышления и цифровизация: QR-коды в учебниках, виртуальные музеи и VR/AR. Планируется повышение статуса преподавателей музыки и ИЗО, обновление материально-технической базы в регионах, поддержка школьных хоров и театров, а также курсы повышения квалификации с учетом новых подходов.