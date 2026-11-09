В Орловской области припожаре в гараже сгорел автомобиль

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорании двух деревянных гаражей на улице Лесной в городе Дмитровске случилось 8 ноября около шести вечера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что помимо двух горящих гаражей огонь мог распространиться на другие стоящие рядом гаражи. В одном из гаражей в результате пожара сгорел автомобиль «ВАЗ 21110». Кроме того, в помещениях закопчены стены. Пожарные успели потушить огонь до его распространения на остальные постройки. При пожаре никто не пострадал. Причину пожара выясняют специалисты.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было ликвидировано 11 возгораний.