Орловцев приглашают на выставку исторической реконструкции

Фото: Орловский краеведческий музей

В Орловском краеведческом музее 13 ноября откроется выставка исторической реконструкции «Дабы иноземных традиций не перенимали...». Автор выставки – кандидат исторических наук, член экспертного совета движения «Клубы Исторической Реконструкции России» Дмитрий Коренев.

Название выставки – цитата из указа царя Алексея Михайловича от 1672 года, запрещавшего чинам государева двора являться в одежде не по чину и нарушавшей сложившиеся каноны русской национальной одежды.

На выставке представят основные виды одежд, бытовавших в русской жизни XVI–XVII веков. Изготовленные из натуральных тканей вручную, они дают представление о том, как выглядели купец и зажиточная горожанка, крестьянка южнорусских уездов и московская боярыня, солдат и сын боярский. Отдельно показаны образцы вооружения тех лет: от английского мушкета, состоявшего на вооружении московских стрельцов, до затинной пищали – крепостного ружья, которое имелось и в орловской крепости. Выставка будет работать до 31 декабря 2026 года.

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