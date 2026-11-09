В Орле прошел спортивный праздник для руководителей школ

Фото: пресс-служба администрации Орла

В спорткомплексе «Гринн» состоялся спортивно-интеллектуальный праздник «Яркий импульс – энергия жизни!». Его участниками стали управленческие команды городских образовательных учреждений. В каждой команде выступали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Программа праздника включала десять тематических станций. Участникам предстояло продемонстрировать не только физическую подготовку, но и смекалку, быстроту реакции, меткость и умение находить общий язык в самых неожиданных ситуациях. Здесь были спортивные испытания с мячом, скакалкой, ракетками и клюшками, интеллектуальный квиз, а также задания на координацию, взаимопонимание и находчивость. Завершились состязания большой командной эстафетой «Яркий финиш».

Начальник городского управления образования Анастасия Сергеева поприветствовала коллег и отметила, что педагоги способны принять любые вызовы и справиться с любыми задачами, если работают вместе и чувствуют плечо соратника. По итогам состязаний первое место заняла команда «Форсаж», второе – команда городского управления образования, спорта и физкультуры, третье – команда «Всегда в движении».