Орловским школьникам рассказали о безопасности на воде

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области регулярно проводят уроки безопасности в школах. Цель таких занятий — повысить уровень культуры безопасности среди детей. Очередные уроки прошли в школе № 30 и лицее № 40. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

В ходе занятий инспекторы рассказали ученикам о количестве происшествий на водоемах и их причинах. Среди основных — личная неосторожность, оставление детей одних без присмотра, игры у водоемов и нарушение правил безопасности.

Сотрудники МЧС напомнили ребятам об опасности выхода на тонкий осенний лед, которым покроются водоемы, основные правила безопасности на водных объектах в осенне-зимний период, а также приемы и способы оказания первой помощи и действия при происшествии на водоеме. Школьники пообещали строго соблюдать все правила безопасности на воде.