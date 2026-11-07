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НовостиПолитика7 ноября 2026 6:26

В Орле и районах области в результате атаки ВСУ повреждены предприятия и три дома

Орловские силы ПВО уничтожили три ракеты и два БПЛА
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Сегодня ночью над Орловской областью средства противовоздушной обороны уничтожили три ракеты и два беспилотника ВСУ. В ходе террористической атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в городе Орле, а также три частных дома в районах региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

На местах происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Возгорание устранено, пострадавших нет. Принимаются необходимые меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки пострадали производственные помещения одного из предприятий в Советском районе областной столицы.