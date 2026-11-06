Директор орловского центра культуры Елена Майорова получила две награды

Фото: пресс-служба администрации Орла

Руководитель Орловского городского центра культуры Елена Майорова удостоена сразу двух наград, отмечающих ее профессиональные заслуги и вклад в развитие культуры и патриотическое воспитание. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Медаль Тургенева Елене Федоровне вручил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Эта региональная награда присуждается за заслуги в трудовой деятельности и значительный вклад в развитие различных сфер жизни Орловской области. Памятную медаль Орловского областного Совета народных депутатов «За самоотверженность и патриотизм» вручил председатель регионального парламента Леонид Музалевский. Награда отмечает вклад в патриотическое воспитание молодежи, проявление гражданской ответственности, а также общественную, трудовую и благотворительную деятельность.

Двойное признание стало оценкой многолетнего труда Елены Майоровой, ее профессионализма и преданности своему делу. Под ее руководством культурная жизнь Орла развивается, наполняясь новыми инициативами и проектами, которые объединяют жителей и сохраняют богатые культурные традиции города.