Орловские полицейские и общественники пресекли девять нарушений

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле прошел совместный профилактический рейд полицейских и общественников. Сотрудники отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних вместе с представителями поисково-спасательного отряда «Сармат» и членом Общественного совета Олегом Тютякиным проверили места массового отдыха, парки и скверы, включая Централизованный парковый комплекс. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

По итогам мероприятия пресечено девять административных правонарушений. Полицейские составили пять протоколов за распитие алкоголя в запрещенных местах, а также протокол в отношении родителя за нахождение несовершеннолетнего в состоянии опьянения. Участники рейда пресекли факт мелкого хулиганства и составили материалы за незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Кроме того, пресечена розничная продажа алкоголя несовершеннолетнему. В отношении продавца, не удостоверившегося в возрасте молодого человека, возбуждено дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф.

Полиция напоминает, что за продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрены штрафы: для граждан от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц от 100 до 200 тыс., для юридических лиц от 300 до 500 тыс. рублей, а повторное нарушение влечет уголовную ответственность. В ходе рейда с гражданами также провели профилактические беседы о правовой ответственности.