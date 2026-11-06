Орловцев приглашают на празднование дня рождения Тургенева

Фото: Елена Зябкина

В Орле 9 ноября в 12 часов музей Тургенева проведет праздник «День рождения И. С. Тургенева». Мероприятие, посвященное дню рождения писателя, начнется с митинга на месте бывшей усадьбы Тургеневых в Орле. К мемориальной доске великого писателя возложат цветы.

Праздничную программу продолжит открытие выставки «Добрые дела не разлетятся дымом» в лектории музея. Экспозиция обращает внимание на малоизвестную сторону общественной жизни писателя: редкие документы из собрания Орловского объединенного государственного литературного музея иллюстрируют заботу Тургенева о дворовых Спасского, крестьянах и их детях. Отдельная часть выставки повествует о помощи писателя молодым литераторам, а последний раздел посвящен людям, продолжившим эту традицию в наши дни.

На мероприятии прозвучат романсы в исполнении орловского музыканта Ивана Баланова. Завершится праздник спектаклем «Вечер накануне св. Сильвестра».

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