Орловская область готовится к зимнему турсезону

Фото: Национальный парк «Орловское полесье»

Губернатор Андрей Клычков принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации. Встреча прошла в режиме видеоконференции, от Орловской области в ней также участвовал руководитель Департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов.

На совещании обсуждалась подготовка регионов к зимнему туристическому сезону, обеспечение безопасности, реализация мер государственной поддержки в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а также другие актуальные вопросы, связанные с туризмом.

В Орловской области в рамках нацпроекта реализуется региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения». Его задача — развивать туристическую инфраструктуру, создавать новые средства размещения и строить объекты, которые сделают регион более привлекательным для туристов. В Национальном парке «Орловское полесье» обитает самая большая популяция зубра в России. Главным проектом Орловской области остается турмаршрут «Бирюзовое кольцо России», который в этом году вошел в число 66 национальных туристских маршрутов страны. Регион предлагает разнообразный туризм: от погружения в литературное наследие до активного отдыха на природе.