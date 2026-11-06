Орловец попытался откупиться от инспектора и получил штраф

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Житель Ливенского района признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Известно, что 29 апреля орловец в состоянии алкогольного опьянения передвигался на автомобиле по автодороге «Ливны – Евланово – Долгое» в Ливенском районе. Его машину остановили сотрудники ДПС, и для составления материалов об административном правонарушении мужчина проследовал в салон служебного автомобиля. Там он попытался дать инспектору 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности, однако полицейский от получения взятки отказался, и преступление было пресечено.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа. Теперь нарушителю придется выплатить государству 500 тысяч рублей.