В Орловской области завершен капремонт Максимовской школы

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Урицком районе завершен капитальный ремонт Максимовской школы. В двухэтажном здании строители выполнили масштабный комплекс мероприятий: заменили кровлю, смонтировали современный вентилируемый фасад, обустроили семь входных групп и отмостку.

Внутри здания обновлены все ключевые инженерные системы: водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, а также системы видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации. Дополнительно смонтирована слаботочная система. В школе отремонтированы классы и кабинеты, установлены новые оконные блоки, межкомнатные противопожарные двери, перильные ограждения и подвесной потолок. Санузлы приведены в соответствие с современными стандартами.

Сейчас подрядчик завершает последние этапы: укладывается спортивный линолеум в зале с последующей разметкой, ведется сборка пандуса для маломобильных групп населения. Капитальный ремонт стартовал в январе текущего года и был выполнен строго по утвержденному графику.