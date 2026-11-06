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НовостиОбщество6 ноября 2026 7:56

Около двухсот орловцев прошли бесплатное обучение

Орловцы осваивают новые профессии по нацпроекту «Кадры»
Елена Зябкина
Фото: Кадровый центр Орловской области

Фото: Кадровый центр Орловской области

Около двухсот жителей Орловской области завершили бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры» в 2026 году. Еще 68 человек продолжают осваивать новые профессии. Об этом сообщили в Кадровом центре Орловской области. Обучение доступно на портале «Работа в России».

Среди выпускников — 124 ищущих работу, 10 граждан в возрасте 50 лет и старше, 6 мам в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, 5 ветеранов боевых действий и 1 человек с инвалидностью. Популярнее всего IT-направления: искусственный интеллект, 1С-разработка, проектирование и разработка веб-сайтов. Также в лидерах экскурсионная деятельность. В перечне профессий — мастер декоративных интерьерных работ, специалист по тендерам, бухгалтер и другие. Программы сформированы на основе запросов работодателей, поэтому большинство выпускников успешно трудоустраиваются по новой специальности.

Бесплатное обучение доступно безработным, ищущим работу и действующим сотрудникам предприятий. Можно получить новую профессию, повысить квалификацию или освоить смежную специальность. Заявление подается на портале «Работа в России». После этого гражданин обращается в Кадровый центр, где карьерный консультант подбирает программу по итогам профориентации, а после завершения обучения помогает с трудоустройством.