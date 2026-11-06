Орловцы сократили долги по имущественным налогам на 60%

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За девять месяцев 2026 года сумма задолженности по имущественным налогам в Орловской области уменьшилась на 60,2%, или на 138,8 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Орловской области. Количество должников-физических лиц с начала года снизилось на 43%, или на 51,6 тыс. человек.

Единым сроком уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на имущество физических лиц и неудержанного НДФЛ является 1 декабря года, следующего за отчетным. В случае неисполнения обязанности по уплате в установленный срок уже со 2 декабря начисляется пеня в соответствии с Налоговым кодексом.

Узнать о сумме долга и произвести оплату можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или на портале Госуслуг. Сформировать платежный документ позволяет сервис «Уплата налогов и пошлин», а погасить задолженность — мобильное приложение банка по QR-коду или традиционно через терминалы, банки и почтовые отделения. Контролировать долги помогает бесплатная услуга информирования о задолженности.