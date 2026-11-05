Орловцы собрали «Коробку храбрости» для детского отделения

Работники Отделения Социального фонда России по Орловской области приняли участие во всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Она помогает детям скрасить больничные будни. Об этом сообщает Отделение СФР по Орловской области.
В этом году в рамках сбора удалось приобрести и передать в детское онкологическое отделение НКМЦ имени З. И. Круглой тысячи предметов «доброты». Это канцелярские принадлежности, книги, игры, куклы и различные наборы для творчества. Все они были опущены в большую «Коробку храбрости», а затем переданы в медицинское учреждение. После процедуры ребенок сам выбирает себе подарок.
Управляющий Отделением Социального фонда России по Орловской области Анна Елисеева отметила, что ей приятно, что работники участвуют в таком важном благотворительном проекте, а вместе с ними и посетители Центров общения соцфонда. По ее словам, неважно, сколько тебе лет, когда ты спешишь делать добрые дела.