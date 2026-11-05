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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 13:37

В Орле пожарные потушили зерносушильный комплекс

Пожар случился в переулке Маслозаводском в Орле
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Возгорание в зерносушильном комплексе в переулке Маслозаводском в Орле произошло около полодиннадцатого ночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Зерносушильный комплекс горел изнутри. Пожарные спасли от огня соседние строения. Как отметили в чрезвычайном ведомстве, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Всю ночь возгорание тушили 60 сотрудников МЧС России на 15 единицах спецтехники. При пожаре никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить экспертам.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировано девять возгораний.