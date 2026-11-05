Орловца подозревают в убийстве сожительницы

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

В Орловской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Орловского муниципального округа. Мужчина подозревается в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

На данный момент следствие выяснило, что вечером 30 октября пьяный орловец находился дома в деревне Снецкая Лука вместе со своей сожительницей. Пара поссорилась на бытовой почве, и в ходе ссоры мужчина нанес ножом удар в спину женщины. От полученного ранения она впоследствии умерла.

Следователи допросили орловца. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.