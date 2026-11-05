Орловский автопарк пополнится еще четырьмя автобусами

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

До конца 2026 года автопарк Орловской области пополнится еще четырьмя новыми автобусами. Всего в этом году планируется обновление автопарка на 21 единицу, 17 новых автобусов уже ходят по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области заключил соглашения с Министерством транспорта РФ о реализации регионального проекта «Развитие общественного транспорта», а также о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Заключены пять соглашений с получателями субсидий на закупку 20 автобусов среднего класса и одного автобуса малого класса.

В этом году перевозчики уже получили 17 новых автобусов среднего класса: 14 ПАЗ Вектор Некст и 3 ЛиАЗ-4292. Они работают на маршрутах № 16, 27, 115, 354, 444 и 445. Конструкция ПАЗ Вектор Некст позволяет перевозить до 59 пассажиров, ЛиАЗ-4292 — до 80. Новая техника оснащена низкопольной площадкой, что удобно для пассажиров с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями.