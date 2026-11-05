Орловские школьницы стали лауреатами «Большой перемены»

Фото: администрация Орла

Во Всероссийском детском центре «Орленок» наградили победителей седьмого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников. Финал собрал 1500 школьников из более чем 70 регионов России. В числе победителей оказались четыре орловчанки. Об этом сообщает администрация Орла.

Ученица Образцовской школы Орловского муниципального округа Анастасия Сапронова стала лауреатом 1 степени. Ученица школы № 45 имени Д. И. Блынского Мария Терещенкова получила звание лауреата 2 степени. Ученицы школы № 11 имени Г. М. Пясецкого Кристина Дорофеева и школы № 33 Орла Дарья Косенкова стали лауреатами 3 степени.

Руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Патова поздравила талантливую молодежь с выдающимися достижениями. Она отметила, что их успех — гордость для всего региона, пример для тысяч сверстников и яркое доказательство того, что молодое поколение России способно менять мир к лучшему.