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НовостиОбщество5 ноября 2026 9:56

Орловские школьницы стали лауреатами «Большой перемены»

Орловчанки победили в финале всероссийского конкурса
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

Во Всероссийском детском центре «Орленок» наградили победителей седьмого сезона всероссийского конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников. Финал собрал 1500 школьников из более чем 70 регионов России. В числе победителей оказались четыре орловчанки. Об этом сообщает администрация Орла.

Ученица Образцовской школы Орловского муниципального округа Анастасия Сапронова стала лауреатом 1 степени. Ученица школы № 45 имени Д. И. Блынского Мария Терещенкова получила звание лауреата 2 степени. Ученицы школы № 11 имени Г. М. Пясецкого Кристина Дорофеева и школы № 33 Орла Дарья Косенкова стали лауреатами 3 степени.

Руководитель Департамента образования Орловской области Татьяна Патова поздравила талантливую молодежь с выдающимися достижениями. Она отметила, что их успех — гордость для всего региона, пример для тысяч сверстников и яркое доказательство того, что молодое поколение России способно менять мир к лучшему.