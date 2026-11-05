В Орле 5 ноября отключили горячую воду и электричество

Фото: Елена Зябкина

Сегодня, 5 ноября, в Орле временно отключено горячее водоснабжение. По информации «Орелгортеплоэнерго», до 13:00 воды не будет из-за ремонта котельной. Отключение затрагивает дома на Карачевском шоссе 2, 4, 6 и 8, в Садовом проезде 5 и 7, а также на улице Комсомольской 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204 и 206.

Также в городе запланированы отключения электроснабжения. По информации «Орелоблэнерго», с 09:00 до 12:00 света не будет на улице Зеленина, 6 и 8, где проводится техобслуживание трансформаторной подстанции.

Кроме того, с 14:00 до 17:00 электроснабжение отключат на улице Красина, 6А и 10. Причиной также стало техобслуживание трансформаторной подстанции.