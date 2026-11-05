Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2026 8:48

В Орле 5 ноября отключили горячую воду и электричество

Орловцы до часа дня останутся без ресурсов из-за ремонта и техобслуживания
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Сегодня, 5 ноября, в Орле временно отключено горячее водоснабжение. По информации «Орелгортеплоэнерго», до 13:00 воды не будет из-за ремонта котельной. Отключение затрагивает дома на Карачевском шоссе 2, 4, 6 и 8, в Садовом проезде 5 и 7, а также на улице Комсомольской 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204 и 206.

Также в городе запланированы отключения электроснабжения. По информации «Орелоблэнерго», с 09:00 до 12:00 света не будет на улице Зеленина, 6 и 8, где проводится техобслуживание трансформаторной подстанции.

Кроме того, с 14:00 до 17:00 электроснабжение отключат на улице Красина, 6А и 10. Причиной также стало техобслуживание трансформаторной подстанции.