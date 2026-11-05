В Орловской области при столкновении двух «Лад» пострадала пожилая женщина

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 4 ноября около четырех часов дня 69-летний водитель «Лада 21074» на перекрестке неравнозначных дорог улицы Капитана Филипова и улицы Карла Маркса города Ливны не уступил дорогу «ВАЗ 21054» под управлением 25-летнего водителя, который ехал по главной дороге.

В аварии пострадала 66-летняя пассажирка «Лада 21074». Женщину осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий. В результате двух ДТП пострадали два человека.