В Орле прошел общегородской крестный ход

Фото: Елена Зябкина

В Орле состоялось торжественное молитвенное шествие, приуроченное к празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Общегородской крестный ход проходил от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери по Наугорскому шоссе до Сквера воинов-интернационалистов. В нем приняли участие около 1000 верующих орловцев.

Среди участников шествия были сенатор Вадим Соколов, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, заместитель губернатора по внутренней политике Ирина Патронова, митрополит Орловский и Болховский Тихон, представители региональной и муниципальной власти, духовенство, общественные организации, участники отряда «БАРС-Орел», курсанты Академии ФСО и прихожане орловских храмов.

Перед началом крестного хода в храме Казанской иконы Божией Матери прошла Божественная литургия. Затем состоялось небольшое праздничное представление и общая трапеза во дворе храма. В конечной точке шествия митрополит Тихон совершил молебен и литию обо всех погибших воинах-защитниках Отечества.