Более девяти тысяч орловцев заключили социальный контракт

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За пять лет действия программы социального контракта в Орловской области этой мерой поддержки воспользовались более девяти тысяч жителей. Об этом в прямом эфире сообщила руководитель регионального Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирина Гаврилина.

Социальный контракт – это соглашение между семьей или одиноко проживающим гражданином и центром соцзащиты. Государство предоставляет денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а человек берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение. Среди направлений – индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации и помощь в трудоустройстве. По словам Гаврилиной, это государственная адресная помощь, цель которой – повышение доходов граждан.

Мера доступна гражданам, чей доход не превышает прожиточного минимума. Для семьи без детей доход на каждого члена должен составлять 19198 рублей, для семьи с детьми – 17163 рубля. Учитываются все доходы за последние три месяца, включая социальные выплаты, пенсии и пособия. В текущем году соцконтракты уже заключили более 1600 орловцев, всего план на 2026 год – 1855 контрактов. Подать заявление желательно до начала декабря.